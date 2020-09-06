Виктория Азаренко на легких ногах выходит в 1/8 финала US Open

Белорусская теннисистка, экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко (WTA №27) выходит в 1/8 финала Открытого чемпионата США. В 1/16 она легко преодолевает представительницу Польши Игу Святек (WTA №53).

Счет встречи 2-0 (6-4; 6-2) в пользу победительницы игры, в активе которой 4 подачи на вылет, 25 виннеров и 6 двойных ошибок. У ее соперницы эйсов замечено не было, 27 виннеров и 2 двойные ошибки.

В следующем раунде соревнований Виктория Азаренко встретится с представительницей Чехии Каролиной Муховой (WTA №26).