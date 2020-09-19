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Халеп: Против Ястремской нелегко играть, потому что не получается войти в ритм

Теннис
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Приятные слова от румынки

Халеп: Против Ястремской нелегко играть, потому что не получается войти в ритм
UA-Футбол
Новина українською

Румынская теннисистка, вторая ракетка планеты Симона Халеп поделилась впечатлениями от поединка против украинки Даяны Ястремской на турнире в Риме (Италия).

"Против Даяны нелегко играть, потому что не получается войти в ритм. У нее очень мощные удары, которые трудно отражать. После того, как я проиграла первые три гейма, я должна была лучше сосредоточиться и не давать удобные ей мячи.

Я пыталась заставлять ее больше двигаться и пыталась выше напрявлять мяч. По ходу матча я поняла, что мне нужно делать, чтобы победить. Я довольна тем, как передвигалась. И мне понравилось, как я подавала. В важные моменты подача меня не подводила и я легко выигрывала свои геймы. На приеме я действовала неплохо, ведь у нее очень хорошая подача.

В целом это был отличный матч и он дал мне уверенность в том, что даже в таких условиях в матче против сильнобьющей теннисистки я могу победить в двух сетах" - сказала она.

Напомним, что ранее Элина Свитолина поделилась впечатлениями от выхода в 1/4 финала турнира.

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В статье: Симона Халеп Даяна Ястремская
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