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С Ролан Гаррос из-за COVID-19 сняли пятерых игроков

Теннис
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Турнир еще не начался, а коронавирус уже там

С Ролан Гаррос из-за COVID-19 сняли пятерых игроков
Новина українською

Организаторы Открытого чемпионата Франции официально сообщили об отстранении от турнира пятерых теннисистов, которые либо сдали положительные тесты на коронавирус, либо тесно контактировали со своими тренерами, у которых обнаружили COVID-19. Игроки отправлены на карантин на 7 дней.

Имена отстраненных теннисистов официально не называются, но известно, что в этом списке оказались Дамир Джумхур, Педью Крштин и Бернабе Сапата.

Квалификация на Ролан Гаррос-2020 начнется сегодня, 21 сентября.

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В статье: Ролан Гаррос коронавирус
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