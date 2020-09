С Ролан Гаррос из-за COVID-19 сняли пятерых игроков

Организаторы Открытого чемпионата Франции официально сообщили об отстранении от турнира пятерых теннисистов, которые либо сдали положительные тесты на коронавирус, либо тесно контактировали со своими тренерами, у которых обнаружили COVID-19. Игроки отправлены на карантин на 7 дней.

The Roland-Garros tournament directors can confirm that 2 players competing in the qualifying tournament have tested positive for Covid 19 and three others have confirmed close contact with a coach who has tested positive for Covid 19. >> https://t.co/X3dn62VEv5 pic.twitter.com/4Ca6GevqNf