Бондаренко в Страсбурге проиграла 433-й ракетке мира

В первом раунде турнира WTA International с призовым фондом $225,000 Екатерина Бондаренко за 1 час и 46 минут уступила француженке Кларе Бурель, которая в мировом рейтинге стоит на 433-й позиции (6:3, 1:6, 6:4).

После успеха в первой партии Бондаренко проиграла 9 из 10 следующих геймов и не смогла вернуться в игру.

В единственном матче в Страсбурге Бондаренко реализовала 3 из 10 брейк-поинтов и проиграла 5 геймов на своей подаче.

Выступление на турнире WTA во Франции принесло украинке 2621 евро призовых и 1 балл в рейтинг WTA.

Отметим, что в статусе второй сеяной в Страсбурге выступит Элина Свитолина.