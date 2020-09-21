  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Бондаренко в Страсбурге проиграла 433-й ракетке мира
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бондаренко в Страсбурге проиграла 433-й ракетке мира

Теннис
(1 голосов)

Украинка продлила серию неудач

Бондаренко в Страсбурге проиграла 433-й ракетке мира
Новина українською

В первом раунде турнира WTA International с призовым фондом $225,000 Екатерина Бондаренко за 1 час и 46 минут уступила француженке Кларе Бурель, которая в мировом рейтинге стоит на 433-й позиции (6:3, 1:6, 6:4).

После успеха в первой партии Бондаренко проиграла 9 из 10 следующих геймов и не смогла вернуться в игру.

В единственном матче в Страсбурге Бондаренко реализовала 3 из 10 брейк-поинтов и проиграла 5 геймов на своей подаче.

Выступление на турнире WTA во Франции принесло украинке 2621 евро призовых и 1 балл в рейтинг WTA.

Отметим, что в статусе второй сеяной в Страсбурге выступит Элина Свитолина.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Катерина Бондаренко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...