Андрееску завершила сезон-2020

Седьмая ракетка мира Бьянка Андрееску официально объявила о досрочном завершении сезона 2020 года.

"Приняла решение пропустить грунтовую серию и оставшуюся часть сезона, чтобы сосредоточиться на своем здоровье и тренировках. Хочу использовать это время, чтобы вернуться в самой лучшей форме", - написала Андрееску в Твиттере.

Андрееску год назад выиграла US Open, но на Итоговом турнире получила травму колена и не успела восстановиться к старту сезона-2020. Позже WTA-тур ушел на карантин из-за пандемии коронавируса, а после возвращения тенниса канадка отказалась защищать титул в Нью-Йорке в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в США.