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Свитолина играет финал турнира в Страсбурге. Текстовая трансляция матча
Первая ракетка Украины проводит свой 18-й финал в карьере
Элина Свитолина на турнире WTA International во Франции в трех матчах проиграла всего один сет и впервые за 2 года вышла в финал грунтового турнира.
За титул украинка поспорит с 18-й ракеткой мира из Казахстана Еленой Рыбакиной, которая на пути к решающему матчу не отдала своим соперницам ни одного сета.
Свитолина – Рыбакина онлайн трансляцию читайте на UA-Футбол прямо в этой новости, ниже. Начало матча – в 12:00 по киевскому времени.
13:25. Тем временем Элина Свитолина и Гаэль Монфис продолжают радовать своих фанатов качественным контентом. Накануне украинка и ее бойфренд из Франции приняли участие в забавном челлендже с тортильями.
Double excitement for @oldelpasofrance #MessFreeChallenge! Thanks for nominating us @andymurray. So delicious and so much fun putting our own moves with these new Tortilla Pockets. Best part - we’re also donating 5,000 meal kits to @banquesalimentaires feeding French families in need. Now we challenge you to do the same, share your Old El Paso Mess Free Challenge vidéo and tag us for your chance to be reposted in our Stories! Next up... @benpaire, @belindabencic, @garbimuguruza, show us what you can do! ???????????? #TortillaPockets #unjeudenfant #OldElPaso #ad
13:10. Свитолина и Рыбакина не выйдут на корт ранее 13:45 по киевскому времени.
13:08. Так и до отмены финала недалеко, ведь уже завтра в Париже стартует Открытый чемпионат Франции. Официальный твиттер турнира в Страсбурге «молчит», ждем обновления информации о судьбе матча Свитолина – Рыбакина.
12:40. Матч не начнется ранее 13:00 по Киеву. Погода в Страсбурге совсем не теннисная. И предпосылок для улучшения на небе не видно. Но будем надеяться на лучшее.
12:30. Центральный корт Страсбурга накрыт защитным покрытием. Болельщики на трибунах, но очевидно, что в ближайшее время матч не начнется. Ждем информации.
12:10. Начало финала задерживается из-за дождя. Теннисистки появятся на корте не ранее 12:30 по Киеву.
11:58. Победительница финала заберет с собой вот такую эффектную вазу.
Bonjour à tous ! Dernier jour du tournoi avec les finales des #IS20 à partir de 11h00. Qui soulèvera le trophée cette année ?! ????— WTA Strasbourg (@WTA_Strasbourg) September 26, 2020
© Michel Grasso / C’est qui Maurice ? pic.twitter.com/mx4wnAUfzT
Матч начнется буквально через несколько минут!
11:50. Страсбург – знаковое место для украинского тенниса. Именно в этом городе Даяна Ястремская завоевала свой первый и пока единственный титул WTA на грунте. Финал с Каролин Гарсия хочется пересматривать снова и снова:
11:40. Свитолина в Страсбурге попытается завоевать свой 15-й титул в карьере. Среди действующих теннисисток больше побед на турнирах WTA только у сестер Уильямс, Ким Клейстерс, Петры Квитовой, Симоны Халеп, Виктории Азаренко, Светланы Кузнецовой и Каролины Плишковой.
11:30. Обе теннисистки не знают поражений в финалах на грунте. Свитолина выиграла каждый из четырех финалов (Рабат, Стамбул и дважды Рим), а Рыбакина в июле прошлого года на глине в Бухаресте оформила свой первый титул в карьере. Сегодня одна из серий прервется.
11:16. Свитолина в статусе второй сеяной (а по факту Элина была самой рейтинговой теннисисткой в Страсбурге) на пути к финалу провела на один матч меньше, чем Рыбакина.
Элина Свитолина в Страсбурге:
Елена Рыбакина в Страсбурге:
10:50. Приветствуем! UA-Футбол в это замечательное субботнее утро предлагает вместе поболеть за Элину Свитолину. Самая титулованная теннисистка Украины через час в Страсбурге поведет борьбу за свой второй титул в сезоне. Не пропустите!