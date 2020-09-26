Свитолина играет финал турнира в Страсбурге. Текстовая трансляция матча

Элина Свитолина на турнире WTA International во Франции в трех матчах проиграла всего один сет и впервые за 2 года вышла в финал грунтового турнира.

За титул украинка поспорит с 18-й ракеткой мира из Казахстана Еленой Рыбакиной, которая на пути к решающему матчу не отдала своим соперницам ни одного сета.

Свитолина – Рыбакина онлайн трансляцию читайте на UA-Футбол прямо в этой новости, ниже. Начало матча – в 12:00 по киевскому времени.

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13:25. Тем временем Элина Свитолина и Гаэль Монфис продолжают радовать своих фанатов качественным контентом. Накануне украинка и ее бойфренд из Франции приняли участие в забавном челлендже с тортильями.

13:10. Свитолина и Рыбакина не выйдут на корт ранее 13:45 по киевскому времени.

13:08. Так и до отмены финала недалеко, ведь уже завтра в Париже стартует Открытый чемпионат Франции. Официальный твиттер турнира в Страсбурге «молчит», ждем обновления информации о судьбе матча Свитолина – Рыбакина.

12:40. Матч не начнется ранее 13:00 по Киеву. Погода в Страсбурге совсем не теннисная. И предпосылок для улучшения на небе не видно. Но будем надеяться на лучшее.

12:30. Центральный корт Страсбурга накрыт защитным покрытием. Болельщики на трибунах, но очевидно, что в ближайшее время матч не начнется. Ждем информации.

12:10. Начало финала задерживается из-за дождя. Теннисистки появятся на корте не ранее 12:30 по Киеву.

11:58. Победительница финала заберет с собой вот такую эффектную вазу.

Bonjour à tous ! Dernier jour du tournoi avec les finales des #IS20 à partir de 11h00. Qui soulèvera le trophée cette année ?! ????



© Michel Grasso / C’est qui Maurice ? pic.twitter.com/mx4wnAUfzT — WTA Strasbourg (@WTA_Strasbourg) September 26, 2020

Матч начнется буквально через несколько минут!

11:50. Страсбург – знаковое место для украинского тенниса. Именно в этом городе Даяна Ястремская завоевала свой первый и пока единственный титул WTA на грунте. Финал с Каролин Гарсия хочется пересматривать снова и снова:

11:40. Свитолина в Страсбурге попытается завоевать свой 15-й титул в карьере. Среди действующих теннисисток больше побед на турнирах WTA только у сестер Уильямс, Ким Клейстерс, Петры Квитовой, Симоны Халеп, Виктории Азаренко, Светланы Кузнецовой и Каролины Плишковой.

11:30. Обе теннисистки не знают поражений в финалах на грунте. Свитолина выиграла каждый из четырех финалов (Рабат, Стамбул и дважды Рим), а Рыбакина в июле прошлого года на глине в Бухаресте оформила свой первый титул в карьере. Сегодня одна из серий прервется.

11:16. Свитолина в статусе второй сеяной (а по факту Элина была самой рейтинговой теннисисткой в Страсбурге) на пути к финалу провела на один матч меньше, чем Рыбакина.

Элина Свитолина в Страсбурге:

Елена Рыбакина в Страсбурге:

10:50. Приветствуем! UA-Футбол в это замечательное субботнее утро предлагает вместе поболеть за Элину Свитолину. Самая титулованная теннисистка Украины через час в Страсбурге поведет борьбу за свой второй титул в сезоне. Не пропустите!