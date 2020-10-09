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Сегодня на Ролан Гаррос определятся финалисты в мужском разряде

Теннис
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День больших матчей

Сегодня на Ролан Гаррос определятся финалисты в мужском разряде
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Первым на центральный корт Открытого чемпионата Франции имени Филиппа Шатрие в 15:50 по киевскому времени выйдет 12-кратный победитель турнира Рафаэль Надаль, а его соперником станет аргентинец Диего Шварцман, который в 1/4 финала за 5 часов обыграл чемпиона US Open и двукратного финалиста Парижа Доминика Тима.

Надаль и Шварцман проведут 11-ю очную встречу (9-1 в пользу испанца). На Ролан Гаррос теннисисты встречались в 1/4 финала в 2018 году – тот матч в четырех сетах остался за Надалем.

Не ранее 18:00 по Киеву за путевку в финал Ролан Гаррос выйдут бороться первая ракетка мира Новак Джокович и №6 рейтинга АТР Стефанос Циципас, который в Париже впервые добрался до этой стадии.

Джокович и Циципас выиграли по 3 очных матча. Единственная встреча теннисистов на грунте в мае 2019 года в Мадриде завершилась победой серба в двух сетах.

Полуфинальные матчи Открытого чемпионата Франции покажет телеканал Евроспорт 1.

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В статье: Новак Джокович Рафаэль Надаль Ролан Гаррос
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