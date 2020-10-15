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Петра Квитова снялась с турнира в Остраве
Петра пропустит турнир из-за плохого физического состояния
Чешская теннисистка Петра Квитова снялась с турнира в Остраве (Чехия), сообщает журналист Ярослав Плашил на своей странице в "Твиттере".
Победительница двух "Уимблдонов" пропустит турнир из-за плохого физического состояния.
На прошедшем "Ролан Гаррос" Квитова завершила выступление в полуфинальной стадии соревнований, проиграв чемпионке Australian Open 2020 Софье Кенин.
Власти Чехии разрешили провести турнир в Остраве, несмотря на запрет на проведение спортивных мероприятий в связи с ростом числа заражённых коронавирусом. Соревнования пройдут с 19 по 25 октября.
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