Чешская теннисистка Петра Квитова снялась с турнира в Остраве (Чехия), сообщает журналист Ярослав Плашил на своей странице в "Твиттере".

Победительница двух "Уимблдонов" пропустит турнир из-за плохого физического состояния.

На прошедшем "Ролан Гаррос" Квитова завершила выступление в полуфинальной стадии соревнований, проиграв чемпионке Australian Open 2020 Софье Кенин.

Власти Чехии разрешили провести турнир в Остраве, несмотря на запрет на проведение спортивных мероприятий в связи с ростом числа заражённых коронавирусом. Соревнования пройдут с 19 по 25 октября.