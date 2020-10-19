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Свитолина узнала имя своей соперницы на турнире в Остраве

Теннис
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Матч состоится в среду, 21 октября

Свитолина узнала имя своей соперницы на турнире в Остраве
Новина українською

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) стартует на хардовом Премьере в Остраве матчем против Марии Саккари, которая занимает 23-ю строчку рейтинга WTA.

В первом круге греческая теннисистка в двух сетах обыграла чешку Кристину Плишкову (№68 WTA).

Острава. Первый круг
Мария Саккари (Греция) – Кристина Плишкова (Чехия) – 6:3, 6:3

Ранее Свитолина и Саккари встречались дважды, счет равный.

Напомним, Элина получила от организаторов первый номер посева и пропускала первый круг.

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В статье: Элина Свитолина
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