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Свитолина узнала имя своей соперницы на турнире в Остраве
Матч состоится в среду, 21 октября
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) стартует на хардовом Премьере в Остраве матчем против Марии Саккари, которая занимает 23-ю строчку рейтинга WTA.
В первом круге греческая теннисистка в двух сетах обыграла чешку Кристину Плишкову (№68 WTA).
Острава. Первый круг
Мария Саккари (Греция) – Кристина Плишкова (Чехия) – 6:3, 6:3
Ранее Свитолина и Саккари встречались дважды, счет равный.
Напомним, Элина получила от организаторов первый номер посева и пропускала первый круг.
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