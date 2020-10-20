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Надаль пропустит турнир в Вене
Об этом рассказал директор соревнований
Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль пропустит турнир категории 500 в Вене (Австрия), сообщил директор соревнований Хервиг Страка.
"Мы разговаривали в конце прошлой недели, он не приедет", — приводит слова руководителя Tennis Head.
На турнир заявлены первая ракетка мира Новак Джокович, австриец Доминик Тим, полуфиналисты Открытого чемпионата Франции аргентинец Диего Шварцман и грек Стефанос Циципас и другие.
Турнир ATP в Вене стартует 26 октября и завершится 1 ноября. Призовой фонд соревнований составит € 2 349 180.
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