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Надаль пропустит турнир в Вене

Теннис
(1 голосов)

Об этом рассказал директор соревнований

Надаль пропустит турнир в Вене
Новина українською

Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль пропустит турнир категории 500 в Вене (Австрия), сообщил директор соревнований Хервиг Страка.

"Мы разговаривали в конце прошлой недели, он не приедет", — приводит слова руководителя Tennis Head.

На турнир заявлены первая ракетка мира Новак Джокович, австриец Доминик Тим, полуфиналисты Открытого чемпионата Франции аргентинец Диего Шварцман и грек Стефанос Циципас и другие.

Турнир ATP в Вене стартует 26 октября и завершится 1 ноября. Призовой фонд соревнований составит € 2 349 180.

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В статье: Рафаэль Надаль
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