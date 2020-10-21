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Джокович: Если побью рекорд Федерера к 8 марта, посвящу это маме и жене
Серб настроен решительно
17-кратный победитель турниров "Большого шлема" серб Новак Джокович оценил возможность побить рекорд Роджера Федерера по количеству недель пребывания на первой строчке рейтинга ATP. Швейцарец находился на вершине на протяжении 310 недель. Для рекорда Новаку нужно оставаться на первой строчке ещё 20 недель.
"Я могу побить рекорд к 8 марта. Если это случится, то я посвящу его своей маме и жене. У меня нет уверенности, что я смогу установить рекорд, потому что это зависит и от Надаля, и от результатов в концовке сезона, а также на Australian Open. Но я в хорошем положении", — приводит слова Джоковича "Спортски Журнал".
В сентябре Новак обошёл по количеству недель на первой строчке рейтинга американца Пита Сампраса (286). В топ-5 также входят Иван Лендл (270) и Джимми Коннорс (268).
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