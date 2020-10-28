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Жиль Симон: Новак Джокович - самый сильный из тройки лучших теннисистов
Француз отдает преимущество сербу
Французский теннисист Жиль Симон рассказал, что он думает о соперничестве с Новаком Джоковичем, Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем.
"Самый сильный из них — Новак Джокович. Он лучше двух других. Это просто совершенный игрок с наименьшим количеством слабостей. Победы над ним даются сложнее всего.
Рафаэль Надаль очень силён. И его тоже очень трудно победить. Я думаю, что он самый опасный соперник на грунте. Взять, к примеру, "Ролан Гаррос". То, что он там недавно сделал, было нереально.
Конечно, силён и Федерер. Против него очень тяжело играть. Зато на его игру приятно смотреть со стороны", — приводит слова Симона Tennis Head со ссылкой на L’Equipe.
В течение карьеры французский теннисист играл против представителей "Большой тройки" в общей сложности 30 раз.
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