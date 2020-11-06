Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Надаль обыграл Карреньо-Бусту и вышел в полуфинал
Матч был не из легких
Испанец Рафаэль Надаль вышел в 1/2 финала "Мастерса" в Париже (Франция). В четвертьфинальном матче он обыграл соотечественника Пабло Карреньо-Бусту.
Рафаэль Надаль - Пабло Карреньо-Буста 4:6, 7:5, 6:1
Встреча продолжалась 2 часа 15 минут. Надаль 7 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 7. На счету Карреньо-Бусты 4 эйса, ни одной ошибки на подаче и 1 реализованный брейк.
За выход в финал Рафаэль поборется с победителем матча Стэн Вавринка (Швейцария) — Александр Зверев (Германия).
Турнир с призовым фондом €3 732 680 стартовал 2 ноября. В 2019 году победителем турнира стал серб Новак Джокович, в финале обыгравший Дениса Шаповалова из Канады — 6:3, 6:4. В этом году уроженец Белграда принял решение пропустить турнир.
Популярное сейчас
- Днепр-1 - Колос: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Динамо хотело перенести матч с Шахтером, но донецкий клуб отказал
- Драматичная битва Украины и России в отборе на чемпионат Европы. ВИДЕО
- Костюк – седьмая украинка с дебютом в топ-100 до 20-летия
- НЕДОмужики и обиженные жизнью тёлки. Девушка Валерия Бондаря жестко ответила критикам. ФОТО
- Очаровательные футболистки Арсенала появились на тренировку в хэллоуинских костюмах. ФОТО