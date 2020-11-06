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Надаль обыграл Карреньо-Бусту и вышел в полуфинал

Теннис
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Матч был не из легких

Надаль обыграл Карреньо-Бусту и вышел в полуфинал
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Испанец Рафаэль Надаль вышел в 1/2 финала "Мастерса" в Париже (Франция). В четвертьфинальном матче он обыграл соотечественника Пабло Карреньо-Бусту.

Рафаэль Надаль - Пабло Карреньо-Буста 4:6, 7:5, 6:1

Встреча продолжалась 2 часа 15 минут. Надаль 7 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 7. На счету Карреньо-Бусты 4 эйса, ни одной ошибки на подаче и 1 реализованный брейк.

За выход в финал Рафаэль поборется с победителем матча Стэн Вавринка (Швейцария) — Александр Зверев (Германия).

Турнир с призовым фондом €3 732 680 стартовал 2 ноября. В 2019 году победителем турнира стал серб Новак Джокович, в финале обыгравший Дениса Шаповалова из Канады — 6:3, 6:4. В этом году уроженец Белграда принял решение пропустить турнир.

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В статье: Рафаэль Надаль Пабло Каррено Буста
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