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Свитолина похвасталась отдыхом в горах. ФОТО
Первая ракетка Украины наслаждается отпуском
Свитолина не указала, где именно находится, но внимательные подписчики ее страницы в Instagram по фото сделали вывод, что Элина отдыхает на горнолыжном курорте Ле Диабльре в Швейцарии.
"Горы никогда не перестают удивлять меня захватывающими видами", - написала пятая ракетка мира.
Элина Свитолина в 2020 году выиграла турниры в Монтеррее и Страсбурге, а на Ролан Гаррос дошла до четвертьфинала.
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