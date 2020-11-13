Свитолина похвасталась отдыхом в горах. ФОТО

Свитолина не указала, где именно находится, но внимательные подписчики ее страницы в Instagram по фото сделали вывод, что Элина отдыхает на горнолыжном курорте Ле Диабльре в Швейцарии.

"Горы никогда не перестают удивлять меня захватывающими видами", - написала пятая ракетка мира.

Элина Свитолина в 2020 году выиграла турниры в Монтеррее и Страсбурге, а на Ролан Гаррос дошла до четвертьфинала.