Халеп: В 2014 году я стала популярной

Румынская теннисистка Симона Халеп рассказала о переломном моменте своей карьеры в 2014 году, когда сыграла в финале "Ролан Гаррос" с Марией Шараповой.

"В 2014 году теннис изменил мою жизнь. Я сыграла в своём первом финале "Большого шлема" во Франции. Никто из Румынии не выходил в финалы турниров "Большого шлема" с 1978 года. Многие питали огромные надежды на моё будущее. Начали верить, что я смогу выиграть в этом финале! Я в одночасье стала популярной. Люди узнавали меня на улицах, просили фото и автографы. Произошли серьёзные перемены, и было трудно справиться, за это время я узнала много нового.

Я старалась наслаждаться вниманием, но это был большой стресс, потому что требовалось много энергии. Я не хотела терять фокус на карьере, старалась найти баланс. Я была добра и открыта с болельщиками, но оставалась сосредоточенной на упорной работе, необходимой для достижения результатов на корте", — приводит слова Халеп проект Behind The Racquet.