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Поспишил вышел в финал турнира ATP в Софии
Вашек одержал легкую победу
Канадский теннисист Вашек Поспишил вышел в финал турнира категории АТР 250, который проходит в Софии (Болгария). В полуфинале Поспишил нанёс поражение французу Ришару Гаске.
Вашек Поспишил - Ришар Гаске 6:7 (6:8), 6:2, 6:0
Встреча продолжалась 1 час 51 минуту.
Поспишил подал 19 эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 7. Гаске один раз подал навылет, трижды ошибся на подаче и не воспользовался единственной возможностью взять подачу соперника.
За титул турнира категории АТР 250 в Софии 30-летний Поспишил сыграет с 19-летним итальянцем Янником Синером, который стал первым теннисистом 2001 года рождения, который выйдет на корт в финале турнира АТР.
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