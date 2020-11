Чем жил WTA-тур в сезон коронавируса

Пандемия COVID-19 нанесла большой удар по всему мировому спорту – WTA-тур также в полной мере ощутил на себе все коварство коронавируса. Женской теннисной ассоциации в 2020 году пришлось отменить 34 турнира, включая WTA Finals в Шэньчжэне и WTA Elite Trophy в Чжухае. По сути, сезон длился всего четыре полноценных месяца (январь-февраль и сентябрь-октябрь) – за этот период женский тур провел 27 турниров в 14 странах. Но даже в таком урезанном формате нашлось место для взлетов и падений, для ярких камбэков и упущенных побед…

MVP сезона становится…

…София Кенин! На самом деле, не так просто выделить самую яркую теннисистку 2020 года. В WTA-туре в сезон пандемии не было своего Новака Джоковича, но ближе остальных по совокупности факторов к этому статусу подобралась именно американка Кенин.

Никто в 2020 году не выступил успешней Кенин на турнирах Большого шлема – София в феврале шокировала мир тенниса сенсационной победой на Australian Open, затем впервые вышла в четвертый круг на домашнем US Open, а на Ролан Гаррос дошла до финала, проиграв в двух сетах неудержимой полячке Иге Швёнтек. За один год (и это без учета отмененного Уимблдона) Кенин выиграла на мэйджорах больше матчей, чем за всю карьеру!

Попутно София Кенин стала одной из четырех теннисисток с как минимум двумя титулами, заработала за год рекордные для WTA-тура 4,3 миллиона долларов и превзошла всех по количеству заработанных очков за сезон.

Прорыв года – Ига Швёнтек

До 2020 года крупнейшими титулами в карьере 19-летней Иги Швёнтек были два 60-тысячника, выигранных в сентябре 2018-го в Венгрии и Швейцарии. Теперь уроженка Варшавы – действующая чемпионка Ролан Гаррос и первая в истории Польши победительница турнира Большого шлема!

Об этой обаятельной девчонке мир мог узнать еще на Australian Open, но тогда Швёнтек в матче против Анетт Контавейт не хватило всего-то два гейма, чтобы выйти в четвертьфинал навстречу к Симоне Халеп.

В Париже полячка подобных осечек уже не допускала – Симона Халеп, София Кенин, Маркета Вондроушова, Эжени Бушар, Су Шу-вэй, Мартина Тревизан, Надя Подороска суммарно смогли взять у Швёнтек лишь 23 гейма, причем 10 из 14 сетов неудержимая Ига в стиле своего кумира Рафаэля Надаля выиграла со счетом 6:1 или 6:2.

Свой первый Шлем Ига Швёнтек взяла всего с седьмой попытки. Это наименьшее количество сыгранных турниров со времен Марии Шараповой и ее триумфа на Уимблдоне 2004 года. Сезон 19-летняя сенсация года в WTA-туре завершит в статусе 17-й ракетки мира – еще два года назад она с трудом входила в топ-200.

Дальше без меня…

По ходу коронавирусного сезона сразу 19 теннисисток, когда-либо стоявших в топ-100 мирового рейтинга, объявили о завершении карьеры. Конечно, особняком в этом списке стоят две экс-первых ракетки мира – Каролин Возняцки и Мария Шарапова.

Символично, что Возняцки ушла на покой именно на том корте, где в 2017-м году добыла крупнейшую победу в карьере в невероятно драматичной битве с Симоной Халеп в финале Открытого чемпионата Австралии. Прощание датчанки с теннисом произошло в матче третьего раунда Australian Open против Онс Жабер, хотя на месте первой ракетки Африки вполне могла оказаться наша Даяна Ястремская, проигравшая Возняцки в двух боевых сетах (5:7, 5:7).

Организаторы австралийского Шлема сделали для Каролин небольшую, но очень трогательную церемонию прощания с теннисом. Экс-первая ракетка мира разделила этот момент с супругом Дэвидом Ли, а под конец пробежалась по корту с флагом Дании на плечах.

Возняцки на май планировала прощальный выставочный матч в Копенгагене против своей давней подруги Серены Уильямс, но пандемия вмешалась в планы Каролин. Возможно, к этой идее она вернется в будущем.

Шарапова свой последний матч в карьере также провела на Australian Open, проиграв в первом круге Донне Векич. Проститься с теннисом на корте у 5-кратной чемпионки турниров Большого шлема не вышло – она скромно объявила об завершении карьеры 26 февраля в колонке для журнала Vanity Fair. Хотя все прекрасно понимают, что карьера знаменитой россиянки была закончена в марте 2016 года, когда она сообщила о положительном допинг-тесте на мельдоний – спустя два года в тур вернулась уже совсем не так Шарапова, которую мы знали.

Maria Sharapova is leaving tennis. In an exclusive essay for Vanity Fair and Vogue, the tennis legend reflects on her career, looks to her future, and asks: How do you leave behind the only life you’ve ever known? https://t.co/q2UO5INjFI