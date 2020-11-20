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Надаль впервые за 5 лет вышел в полуфинал Итогового турнира

Теннис
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Рафа в двух победах от исторического титула

Надаль впервые за 5 лет вышел в полуфинал Итогового турнира
Новина українською

В лобовом матче за выход из группы Рафаэль Надаль в трех сетах за 2 часа и 6 минут переиграл Стефаноса Циципаса (6:4, 4:6, 6:2), который досрочно прекратил защиту титула.

Первые два сета теннисисты разыграли с поздними брейками. В решающей партии Надаль взял три гейма на приеме, а Циципас смог ответить лишь одним брейком.

Надаль в матче с Циципасом подал 8 эйсов, выиграл 81% мячей с первой подачи, реализовал 4 из 8 брейк-поинтов и отдал два гейма на своей подаче.

Рафаэль Надаль занял второе место в группе, а это значит, что в полуфинале 20-кратный победитель турниров Большого шлема может сыграть с Даниилом Медведевым, который с двумя победами лидирует во второй группе.

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В статье: Рафаэль Надаль Стефанос Циципас Итоговый турнир АТР
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