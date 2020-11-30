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Свитолина – в топ-10 по количеству выигранных матчей с 2011 года
Элина оказалась в очень статусной компании
За последние 10 лет только 9 теннисисток на уровне WTA выиграли как минимум 300 матчей. В этом списке нашлось место и первой ракетке Украины Элине Свитолиной, на счету которой с учетом поединков в Кубке Федерации 301 победа.
Помимо Свитолиной самыми успешными теннисистками 10-летия стали Петра Квитова, Каролин Возняцки (по 404 победы), Анжелик Кербер (395), Серена Уильямс (369), Агнешка Радваньска (362), Каролина Плишкова (321), Виктория Азаренко (307) и Карла Суарес-Наварро (292).
Элина Свитолина в 2011 году дебютировала на турнире Большого шлема. С тех пор украинка выиграла 15 турниров WTA, дважды доходила до полуфинала на мэйджорах, а также четырежды завершала год в топ-10 мирового рейтинга.
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