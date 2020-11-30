  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Свитолина – в топ-10 по количеству выигранных матчей с 2011 года
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Свитолина – в топ-10 по количеству выигранных матчей с 2011 года

Теннис
(1 голосов)

Элина оказалась в очень статусной компании

Свитолина – в топ-10 по количеству выигранных матчей с 2011 года
Новина українською

За последние 10 лет только 9 теннисисток на уровне WTA выиграли как минимум 300 матчей. В этом списке нашлось место и первой ракетке Украины Элине Свитолиной, на счету которой с учетом поединков в Кубке Федерации 301 победа.

Помимо Свитолиной самыми успешными теннисистками 10-летия стали Петра Квитова, Каролин Возняцки (по 404 победы), Анжелик Кербер (395), Серена Уильямс (369), Агнешка Радваньска (362), Каролина Плишкова (321), Виктория Азаренко (307) и Карла Суарес-Наварро (292).

Элина Свитолина в 2011 году дебютировала на турнире Большого шлема. С тех пор украинка выиграла 15 турниров WTA, дважды доходила до полуфинала на мэйджорах, а также четырежды завершала год в топ-10 мирового рейтинга.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Элина Свитолина WTA
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...