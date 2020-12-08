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WTA представила лучший удар 2020 года. ВИДЕО
Его автором стала полячка
Женская теннисная ассоциация объявила результаты голосования в номинации «Удар года».
Первое место занял невероятный удар Магды Линетт в матче с Шуай Пенг на турнире в Хуахине. К слову, этим ударом теннисистка из Польши в том поединке выиграла первый сет.
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