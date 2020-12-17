  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Матч Украина - Япония перенесен на апрель
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Матч Украина - Япония перенесен на апрель

Теннис
(1 голосов)

Встреча состоится в рамках Кубка Билли Джин Кинг

Матч Украина - Япония перенесен на апрель
Новина українською

Матч Кубка Билли Джин Кинг (Кубок Федерации) Япония – Украина, который должен был состояться 5-6 февраля 2021 года, перенесен.

Так как Australian Open в этом сезоне стартует 8 февраля, встреча украинок и японок пройдет 16-17 апреля. Отметим, что с 13 по 18 апреля в Будапеште состоится и сам Финал Кубка Билли Джин Кинг.

Команды сразятся за места в квалификации Финала Кубка Билли Джин Кинг-2022.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кубок Федерации
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...