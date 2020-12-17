Матч Украина - Япония перенесен на апрель

Матч Кубка Билли Джин Кинг (Кубок Федерации) Япония – Украина, который должен был состояться 5-6 февраля 2021 года, перенесен.

Так как Australian Open в этом сезоне стартует 8 февраля, встреча украинок и японок пройдет 16-17 апреля. Отметим, что с 13 по 18 апреля в Будапеште состоится и сам Финал Кубка Билли Джин Кинг.

Команды сразятся за места в квалификации Финала Кубка Билли Джин Кинг-2022.