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Два украинца вышли в полуфинал турнира ITF в Турции

Теннис
(1 голосов)

Есть все шансы взять титул

Два украинца вышли в полуфинал турнира ITF в Турции
Новина українською

Украинские теннисисты Владислав Орлов и Георгий Кравченко добрались до полуфинала на турнире ITF M15 в Анталье.

Кравченко в 1/4 финала неожиданно в трех сетах (6:4, 5:7, 6:4) разобрался со вторым сеяным из России Ильей Неделько.

Орлов в статусе третьего сеяного оформил волевую победу над турком Марселем Ильханом (1:6, 7:6, 6:4).

Путевку в финал турнира ITF Кравченко и Орлов разыграют в очном матче.

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В статье: Владислав Орлов Георгий Кравченко
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