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Два украинца вышли в полуфинал турнира ITF в Турции
Есть все шансы взять титул
Украинские теннисисты Владислав Орлов и Георгий Кравченко добрались до полуфинала на турнире ITF M15 в Анталье.
Кравченко в 1/4 финала неожиданно в трех сетах (6:4, 5:7, 6:4) разобрался со вторым сеяным из России Ильей Неделько.
Орлов в статусе третьего сеяного оформил волевую победу над турком Марселем Ильханом (1:6, 7:6, 6:4).
Путевку в финал турнира ITF Кравченко и Орлов разыграют в очном матче.
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