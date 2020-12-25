Два украинца вышли в полуфинал турнира ITF в Турции

Украинские теннисисты Владислав Орлов и Георгий Кравченко добрались до полуфинала на турнире ITF M15 в Анталье.

Кравченко в 1/4 финала неожиданно в трех сетах (6:4, 5:7, 6:4) разобрался со вторым сеяным из России Ильей Неделько.

Орлов в статусе третьего сеяного оформил волевую победу над турком Марселем Ильханом (1:6, 7:6, 6:4).

Путевку в финал турнира ITF Кравченко и Орлов разыграют в очном матче.