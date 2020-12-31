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Соболенко поздравила всех своих фанатов с Новым годом
2020-й год получился удачным для теннисистки
Белорусская теннисистка Арина Соболенко поздравила подписчиков своих социальных сетей с наступающим Новым годом.
"Всем-всем, моим родным и близким. Моим друзьям, моей стране. Пусть новый год подарит мир, здоровье, счастье и улыбки. Каждому дому любви, благополучия и тепла. Чтобы все мы были счастливее, чем вчера. Пусть исполнятся добрые мысли, осуществятся смелые планы, пусть будут достигнуты ваши высоты! Всем-всем добра. Ну что, поехали в 2021-й? С Новым годом, дорогие мои!" — написала теннисистка на своей странице в "Инстаграме".
2020 год 22-летняя Соболенко закончила в ранге 10-й ракетки мира. В 39 матчах, проведённых в прошлом сезоне, она одержала 29 побед.
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