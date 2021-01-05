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Умер бывший тренер Андрея Медведева
Печальная новость из мира тенниса
В 67-летнем возрасте после продолжительной борьбы с раком скончался знаменитый австралийский тренер Боб Бретт. Об этом сообщил официальный сайт АТР.
Бретт причастен к одной из самых знаковых страниц в истории украинского тенниса. Именно австралиец был тренером Андрея Медведева, когда тот в 1999 году дошел до финала на Ролан Гаррос, драматично проиграв Андре Агасси.
Также Бретт работал с Борисом Беккером, Йоханом Криком, Гораном Иванишевичем и Марином Чиличем.
Всего в качестве тренера по теннису Боб Бретт проработал 46 лет.
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