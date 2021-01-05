  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Умер бывший тренер Андрея Медведева
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Умер бывший тренер Андрея Медведева

Теннис
(1 голосов)

Печальная новость из мира тенниса

Умер бывший тренер Андрея Медведева
Новина українською

В 67-летнем возрасте после продолжительной борьбы с раком скончался знаменитый австралийский тренер Боб Бретт. Об этом сообщил официальный сайт АТР.

Бретт причастен к одной из самых знаковых страниц в истории украинского тенниса. Именно австралиец был тренером Андрея Медведева, когда тот в 1999 году дошел до финала на Ролан Гаррос, драматично проиграв Андре Агасси.

Также Бретт работал с Борисом Беккером, Йоханом Криком, Гораном Иванишевичем и Марином Чиличем.

Всего в качестве тренера по теннису Боб Бретт проработал 46 лет.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: теннис Андрей Медведев
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...