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Теннисистка из топ-10 снялась с Australian Open

Теннис
(1 голосов)

Первая громкая потеря турнира

Теннисистка из топ-10 снялась с Australian Open
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Девятая ракетка мира Кики Бертенс отказалась от участия на Australian Open. Теннисистка из Нидерландов не успела восстановиться к старту сезона после операции на ахилловом сухожилии.

Бертенс в основной сетке Открытого чемпионата Австралии заменит испанка Алена Большова.

Бертенс в прошлом году на Australian Open дошла до четвертого раунда, проиграв будущей финалистке турнира Гарбинье Мугурусе.

Australian Open пройдет с 8 по 23 февраля. Перед первым в сезоне турниром Большого шлема теннисисты по решению правительства Австралии пройдут двухнедельный карантин.

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В статье: Australian Open Кики Бертенс
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