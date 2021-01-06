Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Теннисистка из топ-10 снялась с Australian Open
Первая громкая потеря турнира
Девятая ракетка мира Кики Бертенс отказалась от участия на Australian Open. Теннисистка из Нидерландов не успела восстановиться к старту сезона после операции на ахилловом сухожилии.
Бертенс в основной сетке Открытого чемпионата Австралии заменит испанка Алена Большова.
Бертенс в прошлом году на Australian Open дошла до четвертого раунда, проиграв будущей финалистке турнира Гарбинье Мугурусе.
Australian Open пройдет с 8 по 23 февраля. Перед первым в сезоне турниром Большого шлема теннисисты по решению правительства Австралии пройдут двухнедельный карантин.
Популярное сейчас
- США стали чемпионами мира по хоккею среди молодежи, Россия проиграла матч за бронзу
- Оболонь подписала защитника, который играл в так называемом "чемпионате ЛНР"
- Трансфер Абады не является приоритетным для Динамо - СМИ
- В новом году - другая Свитолина: Украинка показала новые стили. Видео
- Скандальная девушка защитника Шахтера балует фанатов сексуальными фото в бикини. ФОТО
- Ибрагимович купил огромный лесной массив на Севере за 3 млн евро