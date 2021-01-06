Теннисистка из топ-10 снялась с Australian Open

Девятая ракетка мира Кики Бертенс отказалась от участия на Australian Open. Теннисистка из Нидерландов не успела восстановиться к старту сезона после операции на ахилловом сухожилии.

Бертенс в основной сетке Открытого чемпионата Австралии заменит испанка Алена Большова.

Бертенс в прошлом году на Australian Open дошла до четвертого раунда, проиграв будущей финалистке турнира Гарбинье Мугурусе.

Australian Open пройдет с 8 по 23 февраля. Перед первым в сезоне турниром Большого шлема теннисисты по решению правительства Австралии пройдут двухнедельный карантин.