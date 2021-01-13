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Цуренко впервые с 2010 года не сыграет в основе Australian Open
Впечатляющая серия подошла к концу
Леся Цуренко в финале квалификации Australian Open в двух сетах проиграла россиянке Людмиле Самсоновой (6:7, 2:6).
Цуренко в первом сете отыгралась со счета 2:4, но затем после двух неудачных попыток подать на партию провалила тайбрейк и оказалась в шаге от поражения.
Во втором сете Леся отдала два гейма на своей подаче, а на приеме не заработала ни одного брейк-поинта.
Цуренко с 2010 года ни разу не пропустила Открытый чемпионат Австралии. В Мельбурне на счету киевлянки 6 побед при 10 поражениях.
Таким образом, ни одной украинской теннисистке через квалификацию не удалось пробиться в основу Australian Open.
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