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Цуренко впервые с 2010 года не сыграет в основе Australian Open

Теннис
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Впечатляющая серия подошла к концу

Цуренко впервые с 2010 года не сыграет в основе Australian Open
Новина українською

Леся Цуренко в финале квалификации Australian Open в двух сетах проиграла россиянке Людмиле Самсоновой (6:7, 2:6).

Цуренко в первом сете отыгралась со счета 2:4, но затем после двух неудачных попыток подать на партию провалила тайбрейк и оказалась в шаге от поражения.

Во втором сете Леся отдала два гейма на своей подаче, а на приеме не заработала ни одного брейк-поинта.

Цуренко с 2010 года ни разу не пропустила Открытый чемпионат Австралии. В Мельбурне на счету киевлянки 6 побед при 10 поражениях.

Таким образом, ни одной украинской теннисистке через квалификацию не удалось пробиться в основу Australian Open.

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В статье: Australian Open Леся Цуренко
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