Надаль рассказал о помощи игрокам на карантине

Испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался о жалобах игроков на условия карантина в Мельбурне (Австралия).

"Могу понять претензии игроков и уважаю их. Но где проходит черта? Я вижу это иначе. Здесь, в Аделаиде, условия лучше, чем у большинства игроков в Мельбурне. Но у некоторых теннисистов в Мельбурне большие комнаты, и они могут тренироваться. У других маленькие комнаты, к тому же они не могут видеться с тренером или физиотерапевтом.

Не слышал, чтобы хоть игрок пожаловался, что его комната больше, чем у других, или кого-то, кто жалуется, что в Аделаиде условия лучше. Недовольны только те, кто находится в невыгодном положении", — приводит слова Надаля ESPN Deportes.

Помимо этого, Надаль высказался о помощи игрокам на карантине: "Кому-то необходимо рассказывать обо всём, что он делает для других, а кто-то делает это более конфиденциально, без необходимости всё обнародовать".

Возможно, он намекнул на серба Новака Джоковича, который представил директору Открытого чемпионата Австралии Крэйгу Тили список требований по улучшению условий карантина для игроков, которые находятся в Мельбурне.