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Без Свитолиной. Это лучшие теннисистки 10-летия в WTA-туре. ВИДЕО
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YouTube-канал Sabinelisickifansss опубликовал рейтинг 10 лучших теннисисток последнего 10-летия.
В этом списке только Агнешка Радваньская никогда не побеждала на турнирах Большого шлема, а первое место ожидаемо заняла легендарная Серена Уильямс.
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