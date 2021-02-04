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Без Свитолиной. Это лучшие теннисистки 10-летия в WTA-туре. ВИДЕО

Теннис
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Без Свитолиной. Это лучшие теннисистки 10-летия в WTA-туре. ВИДЕО
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YouTube-канал Sabinelisickifansss опубликовал рейтинг 10 лучших теннисисток последнего 10-летия.

В этом списке только Агнешка Радваньская никогда не побеждала на турнирах Большого шлема, а первое место ожидаемо заняла легендарная Серена Уильямс.

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В статье: Серена Уильямс Мария Шарапова Виктория Азаренко
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