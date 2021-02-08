Серена Уильямс сыграла на Australian Open в комбинезоне с одной штаниной

Серена Уильямс в первом круге Открытого чемпионата Австралии за 57 минут разгромила Лауру Зигемунд (6:1, 6:1).

23-кратная победительница турниров Большого шлема вышла на корт в комбинезоне, посвященном Флоренс Гриффит-Джойнер – американской легкоатлетке, которой принадлежат мировые рекорды в беге на 100 и 200 метров.

A one-legged catsuit and straight-sets victory for Serena Williams. ???????? #AusOpen pic.twitter.com/QwqhBQID7I — Juliet Bawuah (@julietbawuah) February 8, 2021

"Она вдохновила меня. Она была чудесной спортсменкой из моего детства. Ее стиль постоянно менялся, она чудесно одевалась", - сказала Серена о своем наряде.

Во втором раунде Australian Open Уильямс-младшая сыграет с Ниной Стоянович.