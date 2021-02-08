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Серена Уильямс сыграла на Australian Open в комбинезоне с одной штаниной
Очень оригинальный наряд
Серена Уильямс в первом круге Открытого чемпионата Австралии за 57 минут разгромила Лауру Зигемунд (6:1, 6:1).
23-кратная победительница турниров Большого шлема вышла на корт в комбинезоне, посвященном Флоренс Гриффит-Джойнер – американской легкоатлетке, которой принадлежат мировые рекорды в беге на 100 и 200 метров.
A one-legged catsuit and straight-sets victory for Serena Williams. ???????? #AusOpen pic.twitter.com/QwqhBQID7I— Juliet Bawuah (@julietbawuah) February 8, 2021
"Она вдохновила меня. Она была чудесной спортсменкой из моего детства. Ее стиль постоянно менялся, она чудесно одевалась", - сказала Серена о своем наряде.
A swift win ⏰@serenawilliams defeats Siegemund, 6-1, 6-1.#AO2021pic.twitter.com/Ksqs0XBwCj— wta (@WTA) February 8, 2021
Во втором раунде Australian Open Уильямс-младшая сыграет с Ниной Стоянович.
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