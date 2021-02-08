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Серена Уильямс сыграла на Australian Open в комбинезоне с одной штаниной

Теннис
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Очень оригинальный наряд

Серена Уильямс сыграла на Australian Open в комбинезоне с одной штаниной
Новина українською

Серена Уильямс в первом круге Открытого чемпионата Австралии за 57 минут разгромила Лауру Зигемунд (6:1, 6:1).

23-кратная победительница турниров Большого шлема вышла на корт в комбинезоне, посвященном Флоренс Гриффит-Джойнер – американской легкоатлетке, которой принадлежат мировые рекорды в беге на 100 и 200 метров.

"Она вдохновила меня. Она была чудесной спортсменкой из моего детства. Ее стиль постоянно менялся, она чудесно одевалась", - сказала Серена о своем наряде.

Во втором раунде Australian Open Уильямс-младшая сыграет с Ниной Стоянович.

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В статье: Australian Open Серена Уильямс
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