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Джокович теперь первый. Топ-10 теннисистов по количеству недель в статусе первой ракетки мира. ВИДЕО
Все звезды в сборе
8 марта Новак Джокович достиг отметки в 311 недель на вершине рейтинга АТР и побил многолетний рекорд Роджера Федерера.
YouTube-канал Tennis TV в честь этого события напоминает, кто же входит в топ-10 в истории мужского тенниса по количеству недель в статусе первой ракетки мира.
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