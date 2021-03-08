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Джокович теперь первый. Топ-10 теннисистов по количеству недель в статусе первой ракетки мира. ВИДЕО

Теннис
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Все звезды в сборе

Джокович теперь первый. Топ-10 теннисистов по количеству недель в статусе первой ракетки мира. ВИДЕО

Новина українською

8 марта Новак Джокович достиг отметки в 311 недель на вершине рейтинга АТР и побил многолетний рекорд Роджера Федерера.

YouTube-канал Tennis TV в честь этого события напоминает, кто же входит в топ-10 в истории мужского тенниса по количеству недель в статусе первой ракетки мира.

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В статье: Новак Джокович Роджер Федерер АТР
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