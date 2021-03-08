Джокович теперь первый. Топ-10 теннисистов по количеству недель в статусе первой ракетки мира. ВИДЕО

8 марта Новак Джокович достиг отметки в 311 недель на вершине рейтинга АТР и побил многолетний рекорд Роджера Федерера.

YouTube-канал Tennis TV в честь этого события напоминает, кто же входит в топ-10 в истории мужского тенниса по количеству недель в статусе первой ракетки мира.