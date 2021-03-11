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Марченко одержал вторую победу на челленджере в Италии

Теннис
(1 голосов)

Украинец приблизился к титулу

Марченко одержал вторую победу на челленджере в Италии

Новина українською

Первая ракетка Украины Илья Марченко во втором круге челленджера в Биелле с призовым фондом €44,820 в двух сетах (6:2, 7:5) за 1 час и 33 минуты обыграл №282 рейтинга АТР Андреа Арнабольди.

В первом сете Марченко сделал два брейка, а на своей подаче не допустил ни одного брейк-поинта.

Во второй партии украинцу пришлось сложнее. При счете 3:4 Марченко на своей подаче ушел с двойного брейк-поинта, затем отыграл четыре сет-бола. Расстроенный Арнабольди тут же проиграл свою подачу и вернуться в игру не смог.

Илья Марченко в четвертьфинале турнира в Италии сыграет с Йонасом Форейтеком или Акирой Сантильяном. Оба теннисиста не входят в топ-250 рейтинга АТР.

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В статье: теннис Илья Марченко
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