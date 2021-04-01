  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Снигур проиграла в 1/4 финала турнира в Дубае
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Снигур проиграла в 1/4 финала турнира в Дубае

Теннис
(1 голосов)

Украинка прекратила борьбу за титул

Снигур проиграла в 1/4 финала турнира в Дубае

Новина українською

Дарья Снигур в четвертьфинале турнира ITF W25 в ОАЭ в трех сетах уступила Анастасии Захаровой (6:2, 0:6, 0:6), которая в рейтинге WTA стоит за пределами топ-250.

Снигур проиграла впервые за семь матчей. Ранее украинка стала чемпионкой 25-тысячника в Пуатье (Франция).

Ранее UA-Футбол сообщал, что Наоми Осака прервала 23-матчевую беспроигрышную серию.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: теннис Дарья Снигур
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...