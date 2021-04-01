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Снигур проиграла в 1/4 финала турнира в Дубае
Украинка прекратила борьбу за титул
Дарья Снигур в четвертьфинале турнира ITF W25 в ОАЭ в трех сетах уступила Анастасии Захаровой (6:2, 0:6, 0:6), которая в рейтинге WTA стоит за пределами топ-250.
Снигур проиграла впервые за семь матчей. Ранее украинка стала чемпионкой 25-тысячника в Пуатье (Франция).
Ранее UA-Футбол
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Источник:Большой теннис Украины
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