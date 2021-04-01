Снигур проиграла в 1/4 финала турнира в Дубае

Дарья Снигур в четвертьфинале турнира ITF W25 в ОАЭ в трех сетах уступила Анастасии Захаровой (6:2, 0:6, 0:6), которая в рейтинге WTA стоит за пределами топ-250.

Снигур проиграла впервые за семь матчей. Ранее украинка стала чемпионкой 25-тысячника в Пуатье (Франция).