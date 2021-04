Андрееску сыграет с Барти в финале Miami Open

Бьянка Андрееску в полуфинале турнира WTA 1000 в Майами за 2 часа и 46 минут сломила Марию Саккари (7:6, 3:6, 7:6).

В решающем сете Андрееску проигрывала 2:4, а в 12-м гейме не позволила гречанке подать на выход в финал.

