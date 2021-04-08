Завацкая победно стартовала на турнире ITF в Швейцарии

Катарина Завацкая в ранге второй сеяной во втором круге турнира ITF в Беллинцоне с призовым фондом $60,000 не без проблем обыграла испанку Эву Герреро-Альварес (6:4, 7:5).

Завацкая в первом сете отыгралась со счета 1:3, а во второй партии сломила соперницу после того, как проиграла два стартовых гейма.

Следующей соперницей Завацкой на BancaStato W60 Bellinzona станет теннисистка из Хорватии Яна Фетт, у которой Катарина попробует взять реванш за поражение двухлетней давности на турнире WTA в Наньчане.