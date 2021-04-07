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Калинина проиграла на старте турнира в Беллинцоне

Теннис
(1 голосов)

Неудача украинки

Калинина проиграла на старте турнира в Беллинцоне

Новина українською

Ангелина Калинина в статусе пятой сеяной во втором раунде грунтового 60-тысячника в Швейцарии в двух сетах неожиданно уступила победительнице квалификации Ралуке Джорджиане Шербан (2:6, 2:6).

Калинина сделала три брейка, но при этом проиграла семь геймов на своей подаче.

Для теннисистки из Новой Каховки турнир в Беллинцоне стал третьим в сезоне. Ранее ей не удалось пройти квалификацию на Australian Open, а в Орландо украинка остановилась в четвертьфинале.

Ранее UA-Футбол сообщал, что на украинскую теннисистку в отеле напал паук.

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В статье: теннис Ангелина Калинина
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