Калинина проиграла на старте турнира в Беллинцоне

Ангелина Калинина в статусе пятой сеяной во втором раунде грунтового 60-тысячника в Швейцарии в двух сетах неожиданно уступила победительнице квалификации Ралуке Джорджиане Шербан (2:6, 2:6).

Калинина сделала три брейка, но при этом проиграла семь геймов на своей подаче.

Для теннисистки из Новой Каховки турнир в Беллинцоне стал третьим в сезоне. Ранее ей не удалось пройти квалификацию на Australian Open, а в Орландо украинка остановилась в четвертьфинале.