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Калинина проиграла на старте турнира в Беллинцоне
Неудача украинки
Ангелина Калинина в статусе пятой сеяной во втором раунде грунтового 60-тысячника в Швейцарии в двух сетах неожиданно уступила победительнице квалификации Ралуке Джорджиане Шербан (2:6, 2:6).
Калинина сделала три брейка, но при этом проиграла семь геймов на своей подаче.
Для теннисистки из Новой Каховки турнир в Беллинцоне стал третьим в сезоне. Ранее ей не удалось пройти квалификацию на Australian Open, а в Орландо украинка остановилась в четвертьфинале.
Ранее UA-Футбол
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