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Организаторы не намерены переносить турнир в Штутгарте

Теннис
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Он будет проходить в одно время с Ролан Гаррос

Организаторы не намерены переносить турнир в Штутгарте

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Организаторы турнира в Штутгарте отреагировали на перенос "Ролан Гаррос" на неделю, который тем самым заезжает на сроки проведения немецкого турнира.

"Организаторы ATP250 в Штутгарте удивлены фактом переноса „Ролан Гаррос“ на одну неделю и хотят провести свой турнир в первоначальную дату — 5-13 июня. Они обсудят возникшую новую ситуацию с ATP, Штутгартским теннисным клубом и их партнерами", — написал журналист Михал Самульски в своём "твиттере".

"Ролан Гаррос" должен был пройти в период с 23 мая по 6 июня. Однако организаторы турнира перенесли его на неделю, новые даты проведения: с 30 мая по 13 июня.

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В статье: Штутгарт
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