Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Организаторы не намерены переносить турнир в Штутгарте
Он будет проходить в одно время с Ролан Гаррос
Организаторы турнира в Штутгарте отреагировали на перенос "Ролан Гаррос" на неделю, который тем самым заезжает на сроки проведения немецкого турнира.
"Организаторы ATP250 в Штутгарте удивлены фактом переноса „Ролан Гаррос“ на одну неделю и хотят провести свой турнир в первоначальную дату — 5-13 июня. Они обсудят возникшую новую ситуацию с ATP, Штутгартским теннисным клубом и их партнерами", — написал журналист Михал Самульски в своём "твиттере".
"Ролан Гаррос" должен был пройти в период с 23 мая по 6 июня. Однако организаторы турнира перенесли его на неделю, новые даты проведения: с 30 мая по 13 июня.
Популярное сейчас
- Львов озвучил свое мнение о досрочном завершении чемпионата УПЛ
- Благая цель: стала известна истинная причина, по которой лайнсмен взял автограф у Эрлинга Холанда
- Лидер Динамо приступил к беговой работе после травмы
- Монфис подарил Свитолиной роскошный Мерседес
- Экс-звезда Серии А арестован за избиение отца в пьяном виде. ВИДЕО
- Ирина Морозюк открыла в Киеве собственный салон красоты. ФОТО