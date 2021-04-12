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Свитолина покинула топ-10 Чемпионской гонки WTA

Теннис
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Свитолина покинула топ-10 Чемпионской гонки WTA

Новина українською

Первая ракетка Украины Элина Свитолина на прошлой неделе на корт не выходила, что сказалось на ее положении в Чемпионской гонке WTA. Украинка опустилась на одну позициию, пропустив вперед победительницу турнира WTA 500 в Чарльстоне Веронику Кудерметову.

Следующий шанс пополнить свой баланс новыми очками у Свитолиной будет с 19 по 26 апреля, когда Элина сыграет на престижном турнире WTA 500 в Штутгарте.

По итогам прошлой недели первая ракетка мира Эшли Барти стала второй теннисисткой после Наоми Осаки, которой удалось достичь отметки в 2000 набранных очков за сезон.

Топ-10 Чемпионской гонки WTA. 12 апреля 2021 года:

1 (1). Наоми Осака (Япония) – 2400

2 (3). Эшли Барти (Австралия) – 2001

3 (2). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 1980

4 (4). Дженнифер Брэди (США) – 1497

5 (17). Вероника Кудерметова (Россия) – 1187

6 (5). Элиза Мертенс (Бельгия) – 1181

7 (6). Арина Соболенко (Беларусь) – 1117.

8 (7). Джессика Пегула (США) – 1006

9 (8). Серена Уильямс (США) – 965

10 (9). Ига Швёнтек (Польша) – 935

11 (10). Элина Свитолина (Украина) – 931

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В статье: Элина Свитолина Чемпионская гонка WTA
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