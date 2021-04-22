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Штутгарт. Свитолина вышла в четвертьфинал соревнований обыграв победительницу Уимблдона
Украинка сумела переломить ход встречи в свою пользу
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22 апреля первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) провела стартовый матч грунтового турнира WTA 500 в Штутгарте.
Во втором круге соперницей украинки, которая получила от организаторов четвертый номер посева, стала экс-первая ракетка мира Анжелик Кербер из Германии (№26 WTA).
WTA. 22 апреля.1/8 финала
Элина Свитолина - Анжелик Кербер 2:0 (7:6, 6:3)
Соперницы провели на корте 1 час и 37 минут. За это время украинка совершила 4 подачи навылет, 2 двойные ошибки и реализовала 3 брейкпоинта. Её соперница сделала 1 эйс, 5 двойных и смогла и воспользоваться двумя брейками.
Напомним, что в матче 1/4 финала украинке предстоит сыграть с представительницей Чехии Петрой Квитовой.
Матч состоится завтра, 23 апреля.
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