Штутгарт. Свитолина вышла в четвертьфинал соревнований обыграв победительницу Уимблдона

22 апреля первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) провела стартовый матч грунтового турнира WTA 500 в Штутгарте.

Во втором круге соперницей украинки, которая получила от организаторов четвертый номер посева, стала экс-первая ракетка мира Анжелик Кербер из Германии (№26 WTA).

WTA. 22 апреля.1/8 финала

Элина Свитолина - Анжелик Кербер 2:0 (7:6, 6:3)

Соперницы провели на корте 1 час и 37 минут. За это время украинка совершила 4 подачи навылет, 2 двойные ошибки и реализовала 3 брейкпоинта. Её соперница сделала 1 эйс, 5 двойных и смогла и воспользоваться двумя брейками.

Напомним, что в матче 1/4 финала украинке предстоит сыграть с представительницей Чехии Петрой Квитовой.

Матч состоится завтра, 23 апреля.