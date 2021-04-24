Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Свитолина играет с Барти в полуфинале крупного турнира в Штутгарте. Текстовая трансляция матча
Болейте за украинку вместе с UA-Футбол
фото - twitter.com
Элина Свитолина накануне совершила невероятный камбэк в матче с Петрой Квитовой (6:7, 7:5, 6:2) и впервые в карьере дошла до полуфинала на престижном грунтовом турнире WTA 500 в Штутгарте с призовым фондом $565,530.
В 16:30 по киевскому времени сильнейшая теннисистка Украины за путевку в финале Porsche Tennis Grand Prix поспорит с действующей первой ракеткой мира Эшли Барти.
По личным встречам Свитолина ведет у Барти со счетом 5:2, однако два последних матча остались за теннисисткой из Австралии. Стоит отметить, что сегодня Свитолина и Барти впервые сыграют на грунте.
Победительница этого матча в финале турнира в Штутгарте сыграет с Симоной Халеп или Ариной Соболенко.
Следить за главными событиями матча между Элиной Свитолиной и Эшли Барти вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе матча необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.
Свитолина – Барти: текстовая трансляция
16:32. Свитолина и Барти появились на корте. Матч начнется через несколько минут после разминки.
16:10. Свитолина и Барти в начале апреля пересеклись в полуфинале турнира в Майами. Самое время вспомнить, что же тогда произошло на корте.
16:00. Добрый день! UA-Футбол приглашает на полуфинальный матч турнира WTA в Штутгарте между первой ракеткой Украины Элиной Свитолиной и первой ракеткой мира Эшли Барти. Теннисистки выйдут на корт в 16:30 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- Первая лига. Верес уверенно обыгрывает Николаев, победный гол Гегедоша
- Президент Вереса: Селезнева в клубе не будет
- Римский клуб все-таки хочет купить Яремчука
- Свитолина отыграла два матч-бола у Квитовой и вышла в 1/2 финала в Штутгарте. Как это было
- Happy Birthday to me! Девушка Валерия Бондаря отметила свое 20-летие сверхгорячими кадрами. ФОТО
- Шикарная модель, которая стала судьей в чемпионате Украины и пострадала в дерби Карпат. ФОТО