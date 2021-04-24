Свитолина играет с Барти в полуфинале крупного турнира в Штутгарте. Текстовая трансляция матча

Элина Свитолина накануне совершила невероятный камбэк в матче с Петрой Квитовой (6:7, 7:5, 6:2) и впервые в карьере дошла до полуфинала на престижном грунтовом турнире WTA 500 в Штутгарте с призовым фондом $565,530.

В 16:30 по киевскому времени сильнейшая теннисистка Украины за путевку в финале Porsche Tennis Grand Prix поспорит с действующей первой ракеткой мира Эшли Барти.

По личным встречам Свитолина ведет у Барти со счетом 5:2, однако два последних матча остались за теннисисткой из Австралии. Стоит отметить, что сегодня Свитолина и Барти впервые сыграют на грунте.

Победительница этого матча в финале турнира в Штутгарте сыграет с Симоной Халеп или Ариной Соболенко.

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Свитолина – Барти: текстовая трансляция

16:32. Свитолина и Барти появились на корте. Матч начнется через несколько минут после разминки.

16:10. Свитолина и Барти в начале апреля пересеклись в полуфинале турнира в Майами. Самое время вспомнить, что же тогда произошло на корте.

Свитолина – Барти: лучшие моменты полуфинала Miami Open. ВИДЕО

16:00. Добрый день! UA-Футбол приглашает на полуфинальный матч турнира WTA в Штутгарте между первой ракеткой Украины Элиной Свитолиной и первой ракеткой мира Эшли Барти. Теннисистки выйдут на корт в 16:30 по киевскому времени.