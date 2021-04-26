Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фабио Фоньини подаст в суд на АТР
Все из-за дисквалификации
Итальянский теннисист Фабио Фоньини, которого на прошлой неделе дисквалифицировали с турнира в Барселоне, рассказал, что намерен подать в суд на ATP.
"Я не оскорбил судью в матче против Мираллеса. Я был расстроен, зол: разговаривал сам с собой. Клянусь своими детьми, самым дорогим мне в мире. Мне почти 34 года, я играю как профессионал в течение двадцати лет, если я утверждаю, что никого не оскорблял, они должны мне верить.
Деньги и очки меня не интересуют. То, что произошло, запятнало мою репутацию, в том числе в глазах моих спонсоров. Хочу, чтобы мне принесли извинения за эту огромную ошибку. Если мою апелляцию отклонят, я передам это дело юристам и буду требовать от ATP компенсацию за серьёзную порчу моего имиджа. Я всегда признавал свою вину, но на этот раз прав и иду к цели", — приводит слова итальянца Corriere della Sera.
Популярное сейчас
- Луческу: Буду счастлив, если Де Дзерби придет в Шахтер
- Александр Заваров: О соперничестве с Марадоной, 10-дневной гауптвахте и отказе Бескову
- "Такое начудить в Кубке, а потом судить через 3 дня? Проблем в чемпионате нет". Юрченко - об арбитре Пасхале
- Свитолина упустила победу над Барти в 1/2 финала в Штутгарте
- Удивительная красотка, которая была любовницей трех звезд Серии А и ждет ребенка от четвертой. ФОТО
- Шикарная модель, которая стала судьей в чемпионате Украины и пострадала в дерби Карпат. ФОТО