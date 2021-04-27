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Козлова вышла в финал квалификации в Мадриде
Долгожданный успех украинки
Екатерина Козлова в первом раунде квалификации крупного грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде сенсационно обыграла 66-ю ракетку мира из Эстонии Кайю Канепи (6:1, 6:4).
На пути к первой победе с осени 2020 года Козлова подала 3 эйса, выиграла 65% очков с первой подачи, сделала 4 брейка и отыграла 6 из 7 брейк-поинтов.
В финале квалификации Mutua Madrid Open теннисистка из Николаева сыграет с Зариной Дияс.
Екатерина Козлова в 2019 году в Мадриде дошла до 1/8 финала, обыграв экс-первую ракетку мира Каролину Плишкову.
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