Козлова вышла в финал квалификации в Мадриде

Екатерина Козлова в первом раунде квалификации крупного грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде сенсационно обыграла 66-ю ракетку мира из Эстонии Кайю Канепи (6:1, 6:4).

На пути к первой победе с осени 2020 года Козлова подала 3 эйса, выиграла 65% очков с первой подачи, сделала 4 брейка и отыграла 6 из 7 брейк-поинтов.

В финале квалификации Mutua Madrid Open теннисистка из Николаева сыграет с Зариной Дияс.

Екатерина Козлова в 2019 году в Мадриде дошла до 1/8 финала, обыграв экс-первую ракетку мира Каролину Плишкову.