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Маррей заявился в квалификацию Ролан Гаррос

Теннис
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Он посеян под 16-м номером

Маррей заявился в квалификацию Ролан Гаррос

Новина українською

Бывшая первая ракетка мира шотландский теннисист Энди Маррей заявился в квалификацию грядущего "Ролан Гаррос". Об этом в своём "твиттере" написал журналист Михал Самульски.

В квалификации турнира Маррей посеян под 16-м номером. В предварительных матчах мужской сетки также сыграет украинец Илья Марченко.

Квалификация Открытого чемпионата Франции должна пройти с 24 по 28 мая без зрителей на трибунах. Турнир в основе начнётся 30 мая, а закончится 13 июня.

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В статье: Энди Маррей Ролан Гаррос
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