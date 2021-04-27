Маррей заявился в квалификацию Ролан Гаррос

Бывшая первая ракетка мира шотландский теннисист Энди Маррей заявился в квалификацию грядущего "Ролан Гаррос". Об этом в своём "твиттере" написал журналист Михал Самульски.

В квалификации турнира Маррей посеян под 16-м номером. В предварительных матчах мужской сетки также сыграет украинец Илья Марченко.

Квалификация Открытого чемпионата Франции должна пройти с 24 по 28 мая без зрителей на трибунах. Турнир в основе начнётся 30 мая, а закончится 13 июня.