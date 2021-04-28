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Чилич в напряженном матче обыграл Нуну Боргеса и вышел в третий круг соревнований
Хорват сумел выбороть победу
Хорватский теннисист Марин Чилич одержал победу в матче второго круга турнира ATP в Эшториле (Португалия).
ATP. Эшторил
Марин Чилич - Нуну Боргес 6:7 (5:7), 6:4, 6:4
В своём поединке хорват оказался сильнее португальского теннисиста Нуну Боргеса.
Поединок завершился в трёх сетах в пользу Чилича. На счету хорвата 4 эйса, 0 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 13. Боргес совершил 2 подачи навылет, 0 двойных ошибок и реализовал 1 брейк-пойнт из 6.
В четвертьфинале Чилич встретится с южноафриканским теннисистом Кевином Андерсеном.
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