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Чилич в напряженном матче обыграл Нуну Боргеса и вышел в третий круг соревнований

Теннис
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Хорват сумел выбороть победу

Чилич в напряженном матче обыграл Нуну Боргеса и вышел в третий круг соревнований

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Хорватский теннисист Марин Чилич одержал победу в матче второго круга турнира ATP в Эшториле (Португалия).

ATP. Эшторил

Марин Чилич - Нуну Боргес 6:7 (5:7), 6:4, 6:4

В своём поединке хорват оказался сильнее португальского теннисиста Нуну Боргеса.

Поединок завершился в трёх сетах в пользу Чилича. На счету хорвата 4 эйса, 0 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 13. Боргес совершил 2 подачи навылет, 0 двойных ошибок и реализовал 1 брейк-пойнт из 6.

В четвертьфинале Чилич встретится с южноафриканским теннисистом Кевином Андерсеном.

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В статье: Марин Чилич
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