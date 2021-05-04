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Стаховский вышел во второй круг турнира в Праге

Теннис
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Матч прошёл в двух сетах

Стаховский вышел во второй круг турнира в Праге

Новина українською

Сергей Стаховский одержал победу в первом круге в основной сетке турнира в Чехии. Он обыграл представителя Казахстана Дмитрия Попко.

Прага, Чехия 4 мая
Первый круг
Сергей Стаховский (Украина, Q) - Дмитрий Попко (Казахстан) 6-3, 6-4

Украинский теннисист сумел выиграть третий матч подряд на кортах в Праге. Сергей Стаховский оформил 5 брейков и проиграл 2 гейма на своей подаче.

В следующем раунде соперником украинца станет восьмой сеяный Сумит Нагаль (ATP 137).

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В статье: Сергей Стаховский
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