Стаховский вышел во второй круг турнира в Праге

Сергей Стаховский одержал победу в первом круге в основной сетке турнира в Чехии. Он обыграл представителя Казахстана Дмитрия Попко.

Прага, Чехия 4 мая

Первый круг

Сергей Стаховский (Украина, Q) - Дмитрий Попко (Казахстан) 6-3, 6-4

Украинский теннисист сумел выиграть третий матч подряд на кортах в Праге. Сергей Стаховский оформил 5 брейков и проиграл 2 гейма на своей подаче.

В следующем раунде соперником украинца станет восьмой сеяный Сумит Нагаль (ATP 137).