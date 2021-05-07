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В CAS отклонили вторую апелляцию Ястремской
Украинка не сыграет в ближайших матчах
Международная теннисная федерация (ITF) опубликовала заявление по поводу допинговой дела Украинской Дайаны Ястремской.
"После решения председателя Независимого трибунала отклонить второе ходатайство об отмене временного отстранения, наложенного на нее 7 января 2021 в соответствии со статьей 8.3.1 (c) Теннисной антидопинговой программы 2020 года, Даяна Ястремская (Украина) подала апелляцию по поводу этого решения в Спортивный арбитражный суд (CAS). CAS отклонил эту апелляцию. Таким образом, Даяна Ястремская не имеет права участвовать в соревнованиях до окончательного решения их дела ".
В начале года положительным оказался допинг-тест Дайаны Ястремской, и она была временно отстранена от выступлений на период расследования.
Таким образом, Даяна Ястремская не имеет права участвовать в соревнованиях до окончательного решения их дела.
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