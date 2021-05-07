В CAS отклонили вторую апелляцию Ястремской

Международная теннисная федерация (ITF) опубликовала заявление по поводу допинговой дела Украинской Дайаны Ястремской.

"После решения председателя Независимого трибунала отклонить второе ходатайство об отмене временного отстранения, наложенного на нее 7 января 2021 в соответствии со статьей 8.3.1 (c) Теннисной антидопинговой программы 2020 года, Даяна Ястремская (Украина) подала апелляцию по поводу этого решения в Спортивный арбитражный суд (CAS). CAS отклонил эту апелляцию. Таким образом, Даяна Ястремская не имеет права участвовать в соревнованиях до окончательного решения их дела ".

В начале года положительным оказался допинг-тест Дайаны Ястремской, и она была временно отстранена от выступлений на период расследования.

Таким образом, Даяна Ястремская не имеет права участвовать в соревнованиях до окончательного решения их дела.