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У Монфиса 8-е поражение подряд. Он не может выиграть почти 1,5 года
У жениха Элины Свитолиной что-то пошло не так
Гаэль Монфис в первом раунде Мастерса в Риме в трех сетах уступил 33-й ракетке мира Лоренцо Сонего (4:6, 7:5, 4:6). Матч продолжался 2 часа и 49 минут.
Поражение от итальянца стало для будущего мужа первой ракетки Украины Элины Свитолиной восьмым кряду.
В последний раз Монфис побеждал 27 февраля 2020 года, когда в четвертьфинале турнира в Дубае обыграл Ришара Гаске (6:3, 6:3). В следующем поединке против Новака Джоковича Гаэль упустил тройной матч-бол и не смог открыть счет победам в личных встречах с первой ракеткой мира.
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