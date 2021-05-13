Свитолина играет с Мугурусой в 1/8 финала в Риме. Текстовая трансляция матча

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в третьем раунде крупного турнира WTA 1000 в Риме встретится с экс-первой ракеткой мира и двукратной победительницей турнирной Большого шлема Гарбинье Мугурусой.

Матч между Свитолиной и Мугурусой примет центральный корт Internazionali BNL d’Italia. Встреча начнется в 19:00 по киевскому времени.

Свитолина по личным встречам ведет у Мугурусы со счетом 6:4, а в случае победы в сегодняшнем матче Элина в четвертьфинале встретится с действующей победительницей Ролан Гаррос Игой Швентек.

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Свитолина – Мугуруса: текстовая трансляция

19:48. Мугуруса – Свитолина 1:3

А теперь Мугуруса теряет свою подачу, ведя по ходу гейма 40:15. Несколько эпичных перестрелок с задней линии сейчас организовали девушки.

19:38. Мугуруса – Свитолина 1:2

А вот это уже неприятно…С 40:15 Свитолина отдала свою подачу. На брейк-поинте у Мугурусы прошел идеальный бекхенд по диагонали – Элина даже не пыталась догнать этот мяч.

19:33. Мугуруса – Свитолина 0:2

Есть ранний брейк от украинки! Мугуруса плохо подавала первым мячом, а в перестрелках с задней линии Свитолина на голову сильнее в плане стабильности. К слову, брейк-поинт Элина реализовала еще одним своевременным укороченным.

19:30. Мугуруса – Свитолина 0:1

Никаких проблем для Элины в первом гейме на своей подаче. Гейм-бол украинка реализовала элегантным укороченным.

19:27. Матч начался!

19:26. Свитолина начнет матч на своей подаче.

19:23. Свитолина и Мугуруса появились на корте!

19:12. Свитолина и Мугуруса еще не появились на корте. Идут последние приготовления к матчу.

19:03. Не будет лишним напомнить, что Элина Свитолина дважды становилась чемпионкой Рима. Что касается Гарбинье Мугурусы, то испанка в столицы Италии трижды останавливалась в 1/2 финала.

18:57. Добрый вечер! UA-Футбол приглашает на матч 1/8 финала турнира в Риме между Элиной Свитолиной и Гарбине Мугурусой. Теннисистки совсем скоро появятся на корте. Оставайтесь с нами!