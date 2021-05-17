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Надаль бьет Джоковича и становится 10-кратным чемпионом Рима. ВИДЕО

Теннис
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Наслаждаемся очередным грунтовым триумфом испанца

Надаль бьет Джоковича и становится 10-кратным чемпионом Рима. ВИДЕО

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Рафаэль Надаль в финале Мастерса в Риме в трех сетах обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича (7:5, 1:6, 6:3) и стал 10-кратным победителем турнира.

Надаль в 36-й раз выиграл титул на турнире АТР-1000 и догнал по этому показателю Джоковича.

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В статье: Новак Джокович Рафаэль Надаль
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