Надаль бьет Джоковича и становится 10-кратным чемпионом Рима. ВИДЕО

Рафаэль Надаль в финале Мастерса в Риме в трех сетах обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича (7:5, 1:6, 6:3) и стал 10-кратным победителем турнира.

Надаль в 36-й раз выиграл титул на турнире АТР-1000 и догнал по этому показателю Джоковича.