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6:0, 6:0: невероятный триумф Швентек в Риме. ВИДЕО

Теннис
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Такого финала мы давно не видели

6:0, 6:0: невероятный триумф Швентек в Риме. ВИДЕО

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Ига Швентек в решающем матче турнира WTA 1000 в Риме всего за 48 минут разбила экс-первую ракетку мира Каролину Плишкову (6:0, 6:0).

Швентек в матче со звездной чешкой выиграла на своей подаче 25 из 28 розыгрышей, а также реализовала 6 из 8 брейк-поинт.

Второй крупнейший титул в карьере позволил Иге Швентек с понедельника дебютировать в топ-10 мирового рейтинга.

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В статье: Каролина Плишкова Ига Швёнтек
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