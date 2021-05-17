6:0, 6:0: невероятный триумф Швентек в Риме. ВИДЕО

Ига Швентек в решающем матче турнира WTA 1000 в Риме всего за 48 минут разбила экс-первую ракетку мира Каролину Плишкову (6:0, 6:0).

Швентек в матче со звездной чешкой выиграла на своей подаче 25 из 28 розыгрышей, а также реализовала 6 из 8 брейк-поинт.

Второй крупнейший титул в карьере позволил Иге Швентек с понедельника дебютировать в топ-10 мирового рейтинга.