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Новый Федерер? 18-летний француз сотворил шедевр в дебютном матче в АТР. ВИДЕО

Теннис
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Новый Федерер? 18-летний француз сотворил шедевр в дебютном матче в АТР. ВИДЕО

фото - itftennis.com

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Француз Артур Казо в статусе 517-й ракетки мира получил wild card в основную сетку турнира в Женеве и сразу же заставил говорить о себе.

В матче первого раунда против Адриана Маннарино Казо выполнил идеальный по силе и точности «твиннер» - один из самых сложных технических элементов в теннисе.

Опытного Маннарино Казо обыграл в трех сетах за 2 часа и 27 минут – 6:3, 6:7, 6:3.

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В статье: теннис
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