Новый Федерер? 18-летний француз сотворил шедевр в дебютном матче в АТР. ВИДЕО

Француз Артур Казо в статусе 517-й ракетки мира получил wild card в основную сетку турнира в Женеве и сразу же заставил говорить о себе.

В матче первого раунда против Адриана Маннарино Казо выполнил идеальный по силе и точности «твиннер» - один из самых сложных технических элементов в теннисе.

Опытного Маннарино Казо обыграл в трех сетах за 2 часа и 27 минут – 6:3, 6:7, 6:3.